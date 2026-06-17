أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن فترة "بؤونة" هذا العام تشهد حالة من الاستقرار النسبي في درجات الحرارة، على عكس المعتاد، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الشمالية وتأخر دخول موجات الصيف الحادة.

وأشار "فهيم" خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إلى أن هذا الهدوء الحراري يمثل فرصة مهمة للمزارعين لتحسين حالة المحاصيل واستغلال فترة انتقالية حساسة قبل بدء ذروة الصيف خلال الأيام المقبلة.

نزول النقطة علامة مناخية فارقة في التحول إلى الصيف

أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، الموافق 10 بؤونة 1742، يشهد ما يُعرف بـ“نزول النقطة”، وهو حدث مناخي وفلكي مهم يمثل بداية التحول التدريجي نحو الأجواء الصيفية الحقيقية.

وأضاف أن هذه المرحلة ترتفع فيها الرطوبة تدريجيًا وتبدأ التغيرات في طبيعة الليل والنهار، وهو ما ينعكس مباشرة على النبات من حيث معدلات النمو والتحجيم، إلى جانب نشاط الحشرات واحتياجات الري.

أجواء معتدلة نسبيًا رغم اقتراب الصيف رسميًا

أوضح محمد علي فهيم أنه بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس صباحًا أجواء معتدلة، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفت إلى وجود نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، إلى جانب شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

أهمية مناخية مباشرة على المحاصيل الزراعية

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هذه الظروف المناخية الحالية تمثل فترة حاسمة للمحاصيل الزراعية، خاصة في أشجار الفاكهة مثل المانجو والزيتون والنخيل والرمان والموالح، حيث تساعد الأجواء المعتدلة على تحسين عملية التحجيم وجودة الثمار.

ولفت إلى أن محاصيل الخضر والمشاتل تستفيد من انخفاض الإجهاد الحراري، في حين تستفيد المحاصيل الحقلية مثل الذرة والأرز والقطن والفول السوداني من تحسن كفاءة البناء الضوئي.

تحذير من نشاط الحشرات مع ارتفاع الرطوبة

حذر "فهيم" من أن هدوء الحرارة المصحوب برطوبة مناسبة قد يؤدي إلى زيادة نشاط بعض الآفات والحشرات الصيفية، مثل: المنّ والتربس والبق الدقيقي وديدان الأوراق والثمار.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الظروف تمثل بيئة مثالية لتكاثر الحشرات الثاقبة الماصة، ما يستدعي متابعة دقيقة وعدم الانتظار حتى تفاقم الإصابة.

توصيات زراعية عاجلة لاستغلال الفرصة المناخية

دعا الدكتور محمد علي فهيم، إلى ضرورة استغلال هذه الفترة في تقوية النباتات قبل موجات الحر المقبلة، مع ضبط عمليات الري وفق احتياجات كل محصول، والاهتمام ببرامج التغذية المتوازنة.

وشدد "فهيم" على أهمية متابعة الثمار الحساسة للشمس، خاصة المانجو والرمان، والتدخل المبكر في مواجهة الآفات، مؤكدًا أن الأيام الحالية تمثل فرصة مناخية قصيرة يجب استثمارها جيدًا قبل دخول ذروة الصيف.

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