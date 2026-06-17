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تنسيق 2026| مصروفات وكليات جامعة المستقبل 2026 لطلاب الثانوية والأجانب

كتب : عمر صبري

07:00 ص 17/06/2026

جامعة المستقبل

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يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026 -2027.

ويحرص الطلاب على معرفة تفاصيل القبول بالجامعات الخاصة والتي من بينها جامعة المستقبل والتي نشر موقعها الإلكتروني مصروفات 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وللطلاب الأجانب الوافدين، كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان جنيه مصري 210000 + 1700 دولار للمصريين و12350 دولار للأجانب

كلية الصيدلة Pharm- D جنيه مصري 125000 + 1700 دولار و9950 دولار للأجانب

كلية الصيدلة Pharm D- Clinical جنيه مصري 135000 + 1700 دولار و12050 دولار للأجانب

كلية الهندسة والتكنولوجيا جنيه مصري 92000 + 1700 دولار (1800 دولار لهندسة البترول) للمصريين و8510دولار أو 8610 دولار لهندسة البترول للأجانب

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنيه مصري 93000 + 1700 دولار و7120دولار للأجانب

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جنيه مصري 77000 + 1700 دولار و7120دولار للأجانب

كلية التجارة وإدارة الأعمال جنيه مصري 82000 + 1700 دولار و7120دولار للأجانب

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