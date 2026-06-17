تنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء 17 يونيو، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم "عروس المنوفية" وأثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة خلال الأشهر الماضية.

تأجيل سابق من المحكمة

أرجأت المحكمة خلال جلسة 19 مايو الماضي نظر القضية إلى جلسة اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضية التي تتابعها أسرة المجني عليها وأهالي القرية باهتمام كبير.

اتهام بالقتل العمد

تواجه النيابة العامة المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما أشارت التحقيقات إلى تعرض الزوجة لاعتداء داخل منزل الزوجية، ما أسفر عن وفاتها.

مطالب بالقصاص

تمسكت أسرة المجني عليها بحق ابنتها خلال جلسات المحاكمة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدين أن الواقعة خلفت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

بداية القضية

تعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، في ظروف أثارت الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

تحريات وتحقيقات

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، إذ بدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود، قبل توجيه الاتهام إلى الزوج وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

ترقب للقرار

تسود حالة من الترقب بين أسرة المجني عليها وأهالي القرية بالتزامن مع انعقاد جلسة اليوم، انتظارًا لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة في القضية التي شغلت الرأي العام بالمنوفية خلال الفترة الأخيرة.

خلفية الحدث

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في مطلع ديسمبر 2025، واقعة مأساوية هزت الرأي العام، بعدما عُثر على عروس شابة متوفاة داخل منزل الزوجية بعد فترة قصيرة من زواجها.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

بدأت تفاصيل القضية عقب ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة، لتنتقل قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبدأ أعمال الفحص وجمع المعلومات.

شبهة جنائية

كشفت المعاينة الأولية وجود آثار اعتداء على المجني عليها، ما دفع جهات التحقيق إلى التعامل مع الواقعة باعتبارها تحمل شبهة جنائية، مع تكثيف التحريات لكشف ملابساتها.

اتهام الزوج

توصلت التحقيقات إلى اتهام الزوج بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات قبل إحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

قضية شغلت المنوفية

حظيت القضية باهتمام واسع داخل محافظة المنوفية، خاصة مع صغر سن المجني عليها وتداول تفاصيل الواقعة على نطاق واسع، فيما حرصت أسرتها على حضور جلسات المحاكمة للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة.