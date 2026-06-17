إعلان

ناقلة نفط إيرانية ثالثة محملة بمليون برميل تغادر خط الحصار

كتب : وكالات

07:24 ص 17/06/2026

ناقلة نفط إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط، أن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار، محملة بمليون برميل من النفط الخام.

وأفادت قناة Press TV التلفزيونية في وقت سابق نقلا عن مصادر بحرية، بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت المياه الدولية عقب اتفاق رفع الحصار الأمريكي.

وأشارت المصادر بأن السفن الخمس "3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري" كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا تفويضه الكامل لـ "الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون أي رسوم.

وقد استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في 3 أشهر، إذ تم تداول خام برنت دون 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 15% على مدى أربعة أيام، مسجلا أطول سلسلة خسائر هذا العام، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناقلات نفط إيران الحصار الإيراني النفط مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
زووم

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"أحرجنا أمام ترامب".. نتنياهو يوبخ رئيس الأركان الإسرائيلي أمام الكابينت
شئون عربية و دولية

"أحرجنا أمام ترامب".. نتنياهو يوبخ رئيس الأركان الإسرائيلي أمام الكابينت

قبل رحيله بساعات.. ماذا قال فاروق الفيشاوي لـ عماد رشاد داخل المستشفى؟
زووم

قبل رحيله بساعات.. ماذا قال فاروق الفيشاوي لـ عماد رشاد داخل المستشفى؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي