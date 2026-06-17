أظهر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط، أن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار، محملة بمليون برميل من النفط الخام.

وأفادت قناة Press TV التلفزيونية في وقت سابق نقلا عن مصادر بحرية، بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت المياه الدولية عقب اتفاق رفع الحصار الأمريكي.

وأشارت المصادر بأن السفن الخمس "3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري" كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا تفويضه الكامل لـ "الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون أي رسوم.

وقد استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في 3 أشهر، إذ تم تداول خام برنت دون 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 15% على مدى أربعة أيام، مسجلا أطول سلسلة خسائر هذا العام، وفقا لروسيا اليوم.