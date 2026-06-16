تشييع جثمان الطفلة "تيا" ضحية حادث المدرسة الخاصة بشبرا الخيمة

شيّع أهالي شبرا الخيمة جثمان الطفلة “تيا أحمد فؤاد” إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على أسرتها والمشيعين، عقب وفاتها في حادث مأساوي داخل مدرسة خاصة.

تفاصيل الواقعة داخل المدرسة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، إثر سقوطها داخل إحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة، حيث تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حالة وفاة لطفلة داخل مدرسة خاصة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة وسقوط الطفلة داخل المدرسة.

رواية العاملين بالمدرسة

أفاد عدد من العاملين بالمدرسة أن المؤسسة كانت تنظم يوم تعارف للأطفال المتقدمين للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، مؤكدين أن الفعالية تمت في ظل غياب أولياء الأمور عن الحضور.

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة تضم إدارات التعليم الخاص والحوكمة والشؤون القانونية، للتوجه إلى المدرسة والوقوف على كافة التفاصيل، بما في ذلك سبب وجود الأطفال داخل المدرسة دون إخطار مسبق للمديرية، وملابسات الواقعة كاملة.

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