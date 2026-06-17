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25 صورة.. فرص عمل جديدة في 11 محافظة والتقديم حتى هذا الموعد

كتب : محمد أبو بكر

08:00 ص 17/06/2026
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أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، توفير 1590 فرصة عمل جديدة داخل 36 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار التقديم على الوظائف المتاحة حتى نهاية يونيو الجاري.

وظائف جديدة للشباب في 11 محافظة

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحًا أن فرص العمل الجديدة تتوزع على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، والسويس، والشرقية، وقنا، وكفر الشيخ، وبني سويف، والبحيرة.

فرص مخصصة لذوي الهمم

أكدت وزارة العمل أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم داخل سوق العمل وتوفير فرص مناسبة تتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم.

تخصصات متنوعة ورواتب مجزية

تشمل الوظائف المطروحة عددًا كبيرًا من التخصصات، من بينها التسويق، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمبيعات، والهندسة، والصيانة، والإنتاج، والجودة، والمخازن، والأمن، والسائقون بمختلف الرخص، بالإضافة إلى وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم وعدد من المهن الفنية والخدمية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.

دعوة للاستفادة من التدريب المهني المجاني

ودعا وزير العمل الشباب إلى الاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان خطوة أساسية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة لاحتياجات سوق العمل.

كيف يمكن التقديم؟

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة السابق بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة بالنشرة، بالإضافة إلى التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأكد الوزير توجيه مديريات العمل بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا، للتأكد من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، بما يضمن الشفافية والمصداقية في توفير فرص العمل للشباب.

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