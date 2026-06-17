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قابل للطي.. شركة أبل تٌخطط لإطلاق هاتف آيفون جديد

كتب : وكالات

07:25 ص 17/06/2026

هاتف آيفون جديد

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تعتزم شركة "أبل" إطلاق جيل جديد من السماعات "أير بود" مزودة بكاميرا في أواخر 2027 ضمن مجموعة من المنتجات الجديدة بهدف تعزيز مكانة الشركة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكره مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول: إن الشركة تسعى إلى إطلاق السماعات الجديدة بالتزامن مع إطلاق هاتف قابل للطي إلى جانب الجيل التالي للهاتف الذكي آيفون، احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول هاتف من عائلة آيفون.

وستشكل هذه المنتجات جزءا مما تعتزم "أبل" إطلاقه كأكبر حزمة من المنتجات الجديدة المتزامنة حتى الآن، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأجهزة في دعم نمو الشركة خلال أول عام كامل لها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي سيتولى منصبه في الأول من سبتمبر المقبل.

وذكرت المصادر أن تطوير المنتجات الثلاثة وصل خلال الأشهر الماضية إلى مراحل متقدمة.

وفي الشهر الماضي ذكرت بلومبرج، أن العمل على سماعات "أير بود" الجديدة تسارع، مع تزويد النماذج الأساسية منها بتجهيزات وبرامج شبه نهائية.

كما تطوّر الشركة مجموعة من الرقائق الجديدة للأجهزة المستقبلية، والمبنية على الجيل التالي من تكنولوجيا تصنيع السيليكون.

وفي الوقت نفسه تجري "أبل" حاليا الاختبارات النهائية لمجموعة الأجهزة والتطبيقات الجديدة المقرر طرحها في الخريف المقبل، وتشمل نظام التشغيل "آي.أو.إس 28" وتحديث برمجة أجهزة آيفون الذي يحمل الاسم الرمزي "بيل"، والمقرر طرحه في 2027.

وفي الأسبوع الماضي أطلقت "أبل" نظام التشغيل "آي.أو.إس 27"، على أن توفره للمستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي مع إصدار جديد من تطبيق المساعد الشخصي "سيري"، وفقا لسكاي نيوز.

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