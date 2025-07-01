محافظ الدقهلية يكتشف تراكم القمامة بقرية زيان خلال جولة مفاجئة

الدقهلية- رامي محمود:

اكتشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تراكم كميات من القمامة داخل قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، وذلك خلال جولة مفاجئة بالقرية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية الحالة العامة للنظافة بالشوارع بالقرية، واستمع لشكاوى وملاحظات المواطنين بشأن تراكم القمامة ومطالبهم بتحسين مستوى النظافة داخل القرية، وتطهير ترعة زيان.

ووجه المحافظ بسرعة التعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية المختصة في جمع ونقل المخلفات لتعزيز أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع القمامة، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر للمعدات والعمال في نطاق القرية.

وأمر محافظ الدقهلية بإرسال معدات وحدة التدخل السريع لتنفيذ حملة نظافة موسعة القرية، التي بدأت بالفعل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة، والبدء في تطهير ترعة زيان.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات البيئية، مؤكدًا أن النظافة عنوان الحضارة، وأن تحسين البيئة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.