سيجارة أشعلت النيران.. مصرع أربعيني أثناء تعبئة البنزين في قنا

قنا _ عبدالرحمن القرشي:

لقي أربعيني مصرعه، اليوم السبت، فى قرية الكيعمات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران في شخص داخل قرية الكعيمات التابعة لمركز أبوتشت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع م، يبلغ من العمر 42 عامًا، كان يملى الماكينة بنزين وولع سيجارة فاشتعلت به النيران وتُوفي متأثرًا بإصابته من الحروق.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.