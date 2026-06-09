17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عاملًا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VENDOME في أولى رحلاتها عبر قناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من فرنسا ومتجهة إلى ماليزيا، في مؤشر جديد على استعادة القناة لحركة السفن العملاقة.

قناة السويس تستقبل السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME لأول مرة

وتتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، ويبلغ طولها 399.9 مترًا، وعرضها 61.3 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16 مترًا، بحمولة كلية تبلغ 244 ألف طن، وبطاقة استيعابية تقترب من 24 ألف حاوية مكافئة، ما يجعلها من بين أكبر سفن الحاويات العاملة عالميًا.

CMA CGM VENDOME صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي

وتتميز السفينة بتزويدها بخزان وقود يعمل بالغاز الطبيعي المسال بسعة 18,600 متر مكعب، ما يسمح لها بتنفيذ رحلات طويلة بكفاءة تشغيلية مرتفعة وانبعاثات أقل، ضمن توجهات صناعة النقل البحري نحو الاستدامة البيئية.

كما تعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية FAL 3 التابعة لتحالف OCEAN Alliance، الذي يربط موانئ الشرق الأقصى بموانئ شمال غرب أوروبا.

إجراءات خاصة لتأمين العبور الأول للسفينة CMA CGM VENDOME

ووجه رئيس هيئة قناة السويس بتطبيق كافة الإجراءات الملاحية اللازمة لتأمين عبور السفينة خلال رحلتها الأولى بالقناة، من خلال الاستعانة بكبار المرشدين وتوفير القاطرات المصاحبة وفق البروتوكولات المعتمدة للسفن التي تعبر المجرى الملاحي للمرة الأولى.

كما أناب الفريق أسامة ربيع عددًا من كبار المرشدين للصعود إلى السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم قائدها هدية تذكارية بهذه المناسبة.

عودة السفن العملاقة إلى القناة

وأكد رئيس الهيئة أن المتغيرات الجيوسياسية العالمية أسهمت في إعادة تشكيل مسارات النقل البحري، مشيرًا إلى أن اختصار زمن الرحلة وخفض تكاليف التشغيل أصبحا عاملين رئيسيين في تفضيل العديد من الخطوط الملاحية العودة إلى قناة السويس بدلًا من الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح أن عبور السفينة العملاقة يعكس المكانة الاستراتيجية للقناة وقدرتها على استقبال أحدث وأضخم سفن الحاويات في العالم باعتبارها المسار الملاحي الأقصر والأكثر كفاءة بين الشرق والغرب.

104 رحلات للخط الملاحي الفرنسي خلال 5 أشهر

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM نفذ خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026 نحو 104 رحلات عبر قناة السويس بإجمالي حمولات بلغت 12.5 مليون طن، بما يؤكد استمرار الاعتماد على القناة كممر رئيسي للتجارة العالمية.

قائد السفينة: قناة السويس الخيار الأفضل

من جانبه، أكد الربان Daniel Martin، قائد السفينة، أن قناة السويس ما تزال تمثل الخيار الأمثل للخط الملاحي مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، لما توفره من مزايا عديدة تشمل تقليص زمن الرحلة، وخفض استهلاك الوقود، وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والاستقرار الملاحي.

وأضاف أن المجموعة الفرنسية تعتمد بشكل مستمر على القناة باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية العالمية وأكثرها كفاءة في خدمة حركة التجارة الدولية.