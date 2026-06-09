قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، خلال جلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقًا لمتهم أدين بقتل صديق عمره عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثمانه بإحدى المناطق الجبلية التابعة لمدينة رأس سدر، ثم الاستيلاء على سيارته، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية والتصديق عليه.

الإعدام لقاتل صديقه في جنوب سيناء

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية النيابة.

بداية كشف جريمة قاتل صديقه



تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2024، عندما تقدم شقيق المجني عليه ببلاغ يفيد بتغيب شقيقه إبراهيم عقب خروجه من المنزل بسيارته، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات اختفائه.

خطة شيطانية بدافع الضائقة المالية

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، كان يعاني من ضائقة مالية، ما دفعه للتخطيط للاستيلاء على سيارة صديقه. وأعد سلاحًا ناريًا واستدرج الضحية إلى منطقة جبلية وعرة بحجة توصيله مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت التحقيقات أنه خلال تواجدهما بالمنطقة الجبلية، استغل المتهم ابتعاد المجني عليه عن السيارة لقضاء حاجته، وأطلق عليه عيارًا ناريًا أرداه قتيلًا في الحال، قبل أن يحفر حفرة بأحد الدروب الجبلية ويدفن الجثمان لإخفاء معالم جريمته.

إخفاء السيارة والسلاح

عقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهم على سيارة المجني عليه ونقلها إلى مزرعته الخاصة الواقعة بالظهير الصحراوي، حيث أخفى السيارة ولوحاتها المعدنية والسلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة.

اعترافات قادت لاستخراج الجثمان

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأرشد عن مكان دفن الجثمان والسلاح المستخدم والسيارة.

وبناءً على تلك الاعترافات، جرى استخراج جثمان المجني عليه من الحفرة الجبلية، حيث كان في حالة تحلل، كما ضُبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة والسيارة واللوحات المعدنية داخل المزرعة الخاصة بالمتهم.

حكم نهائي بعد رأي المفتي

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2272 لسنة 2024 جنح رأس سدر، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات برقم 1544 كلي جنوب سيناء لسنة 2024. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، قبل أن تصدر حكمها النهائي اليوم بمعاقبته بالإعدام شنقًا.