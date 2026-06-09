إعلان

أستاذ أورام يحذر من جل الأظافر: يتحوي على مادة مسرطنة

كتب : محمد ممدوح

04:30 م 09/06/2026 تعديل في 05:20 م

المعهد القومي للأورام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور عماد شاش، استاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، من الاتجاه نحو تعميم استخدام منتجات “جل الأظافر” دون وجود تصنيف واضح ودقيق لمكوناتها وتأثيراتها الصحية المحتملة.

مخاوف من مكونات كيميائية تستخدم في تثبيت ألوان جل الأظافر

وأوضح عماد شاش، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن بعض المواد الكيميائية التي كانت تُستخدم في هذه المنتجات، ومن بينها مادة TPO، المستخدمة في الدهانات والعوازل، تُضاف إلى تركيبات الجل بهدف تحسين عملية التصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، والمساعدة في تثبيت اللون لفترات أطول وتقليل تأثره بالعوامل الخارجية.

وأشار إلى أن التطورات التنظيمية في عدد من الدول الأوروبية دفعت إلى إعادة تقييم بعض المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل، بما في ذلك مواد تدخل في تركيب الجل، وذلك ضمن إجراءات رقابية دورية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة وحماية المستهلك.


دعوات لتعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير العلمية في مستحضرات التجميل

وأضاف أن هذه المواد تعمل كمحفزات ضوئية داخل المنتج، ما يساعد على تسريع عملية التثبيت تحت أجهزة الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في مراكز التجميل، إلا أن التعرض المتكرر لهذه التركيبات دون ضوابط يتحول لمادة مسرطنة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية في استخدام مستحضرات التجميل، وضرورة وعي المستهلكين بطبيعة المكونات الموجودة داخل هذه المنتجات، في ظل التطور المستمر في اللوائح التنظيمية الدولية الخاصة بسلامة المواد التجميلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعهد القومي للأورام جل أظافر مادة مسرطنة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان علي الخامنئي
شئون عربية و دولية

إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان علي الخامنئي
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
حوادث وقضايا

نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية ويبحث آفاق التعاون الدوائي
أخبار مصر

رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية ويبحث آفاق التعاون الدوائي
"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
أخبار المحافظات

"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل