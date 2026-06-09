حذر الدكتور عماد شاش، استاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، من الاتجاه نحو تعميم استخدام منتجات “جل الأظافر” دون وجود تصنيف واضح ودقيق لمكوناتها وتأثيراتها الصحية المحتملة.

مخاوف من مكونات كيميائية تستخدم في تثبيت ألوان جل الأظافر

وأوضح عماد شاش، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن بعض المواد الكيميائية التي كانت تُستخدم في هذه المنتجات، ومن بينها مادة TPO، المستخدمة في الدهانات والعوازل، تُضاف إلى تركيبات الجل بهدف تحسين عملية التصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، والمساعدة في تثبيت اللون لفترات أطول وتقليل تأثره بالعوامل الخارجية.

وأشار إلى أن التطورات التنظيمية في عدد من الدول الأوروبية دفعت إلى إعادة تقييم بعض المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل، بما في ذلك مواد تدخل في تركيب الجل، وذلك ضمن إجراءات رقابية دورية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة وحماية المستهلك.



دعوات لتعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير العلمية في مستحضرات التجميل

وأضاف أن هذه المواد تعمل كمحفزات ضوئية داخل المنتج، ما يساعد على تسريع عملية التثبيت تحت أجهزة الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في مراكز التجميل، إلا أن التعرض المتكرر لهذه التركيبات دون ضوابط يتحول لمادة مسرطنة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية في استخدام مستحضرات التجميل، وضرورة وعي المستهلكين بطبيعة المكونات الموجودة داخل هذه المنتجات، في ظل التطور المستمر في اللوائح التنظيمية الدولية الخاصة بسلامة المواد التجميلية.