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هربا من الحر إلى الموت.. غرق طالبين بعد خروجهما من الامتحانات بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:26 م 09/06/2026

الشهادة الإعدادية

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شهدت إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا واقعة مأسوية، عقب غرق طالبين في ترعة السبخة عقب خروجهما من تأدية امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث غرق طالبين بترعة السبخة بالقرب من قرية العمودين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين غرق كلاً من: "محمود عاشور" و"محمد عرفة" ، طالبين بالصف الثالث الإعدادي، وذلك عقب قفزهما في المياه للاستحمام هرباً من حرارة الجو بعد خروجهما من الامتحانات.

جرى انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الشهادة الإعدادية الامتحانات المنيا

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