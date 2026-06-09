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"طلعت قديمة ومتحجرة".. كشف حقيقة بقعة الزيت على شاطئ الجبيل بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

04:36 م 09/06/2026
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    الصخور المتحجرة (2)
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    المياه خالية من الزيت
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    بقع الزيت المتحجرة
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    شاطئ الجبيل
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    الشاطئ
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    صفاء مياه البحر
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    عدم وجود بقع زيت جديدة
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    مياه صافية وشفافة
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    الصخور المتحجرة
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    صفاء المياه

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قال مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء، إن اللجنة الفنية التي جرى تشكيلها لمعاينة وفحص بقعة الزيت التي جرى رصدها على شاطئ قرية الجبيل التابعة لمدينة الطور، للوقوف على أسباب ظهورها وتقييم حجم الأضرار البيئية المترتبة عليها، أكدت عدم وجود أي بقع زيت على الشاطئ.

بقعة زيت شاطئ الجبيل قديمة ملتصقة في الصخور

وأوضح المصدر أن تقرر اللجنة أن البقع الزيتية التي توجد على الشاطئ قديمة ولاصقة في الصخور المتحجرة التي توجد على الشاطئ بطول 150 متر، وليس لها أي أثر سلبي على الحياة البحرية بالمنطقة، أو على رواد الشاطئ، كونها لا تترك أي أثر على الجسم أو الملابس.

مياه الشاطئ صافية وخالية من التلوث

وأشار إلى أن مياه الشاطئ صافية وخالية من أي تلوث زيتي، مؤكدا أن اللجنة أوصت بعدم إزالة الصخور المتحجرة التي توجد على الشاطئ كونها تسهم في حماية الشاطئ من عوامل النحر، لذا فهي لها دور هام في الحفاظ على التوازن البيئي.

إخطار للوحدة المحلية

وكانت قد تلقت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، إخطارًا يفيد وجود بقعة زيتية على شاطئ الجبيل المواجه لمنطقة إسكان الشباب بقرية الجبيل، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر الميداني للمنطقة المتأثرة، وإعداد تقرير فني يتضمن مدى تأثير البقعة الزيتية على الشاطئ والبيئة البحرية والكائنات الحية، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

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جنوب سيناء شاطئ البيئة

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