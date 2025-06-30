محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، 60 عقدًا لمراكب صيد مخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مشوار" التنموية ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بكورنيش أخميم، بحضور الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، والدكتور صلاح الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، والمهندس علي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.

وفي كلمته خلال الفعالية، هنّأ المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها أعادت هيبة الدولة وصححت المسار الوطني بإرادة شعبية خالصة.

ودعا المحافظ مؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتفقد المحافظ مراكب الصيد التي جرى تسليمها للصيادين المستحقين، وفقًا لقاعدة بيانات مؤسسة "مشوار"، وشملت المراكب كافة المستلزمات الأساسية لممارسة مهنة الصيد. وأعرب عن تقديره لجهود المؤسسة في دعم التنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأكد محافظ سوهاج التزام الدولة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.

وأعرب عدد من الصيادين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المباشر، مؤكدين أن هذه المبادرة ساهمت في توفير فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على "فيسبوك" بثّت مقطعًا مباشرًا من موقع الحدث تحت عنوان: "بدعم من المجتمع المدني.. محافظ سوهاج يسلم 60 مركبًا للصيادين".