إعلان

محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم (فيديو وصور)

05:59 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    IMG-20250630-WA0195
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية بأخميم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبد الواحد:

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، 60 عقدًا لمراكب صيد مخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مشوار" التنموية ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بكورنيش أخميم، بحضور الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، والدكتور صلاح الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، والمهندس علي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.

وفي كلمته خلال الفعالية، هنّأ المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها أعادت هيبة الدولة وصححت المسار الوطني بإرادة شعبية خالصة.

ودعا المحافظ مؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتفقد المحافظ مراكب الصيد التي جرى تسليمها للصيادين المستحقين، وفقًا لقاعدة بيانات مؤسسة "مشوار"، وشملت المراكب كافة المستلزمات الأساسية لممارسة مهنة الصيد. وأعرب عن تقديره لجهود المؤسسة في دعم التنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأكد محافظ سوهاج التزام الدولة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.

وأعرب عدد من الصيادين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المباشر، مؤكدين أن هذه المبادرة ساهمت في توفير فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على "فيسبوك" بثّت مقطعًا مباشرًا من موقع الحدث تحت عنوان: "بدعم من المجتمع المدني.. محافظ سوهاج يسلم 60 مركبًا للصيادين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج يسلم 60 مركب صيد 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية بأخميم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مؤسسة مشوار التنموية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع رضيع غرقًا وإصابة طفلة بلدغة سامة في فرافرة الوادي الجديد

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة