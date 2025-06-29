ملاكي مهشمة و8 مصابين.. حادث مروع على طريق أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة سرفيس مع أخرى ملاكي، على طريق أبو المطامير وقرية السابعة حسن علام، بنطاق محافظة البحيرة.

انتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد إبراهيم عطية، 55 عاما، كسر مضاعف باليد اليمني، دنيا محمد إبراهيم، 33 عاما، نزيف بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، جمعة محمود محمد، 54 عاما، نزيف بالمخ، ياسين محمد حامد، 7 سنوات، كسر مضاعف بالذراعين، يوسف محمد حامد، 14 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بثينة شحاته عبد السلام، 42 عاما، كسر بالكتف الأيمن، رويدا محمد حامد، 8 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف جلال عمر، 35، نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساعد الأيمن وكسر بالفخذ الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.