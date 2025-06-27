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موجة وعوامة وكرة.. شواطئ بورسعيد كامل العدد في عطلة نهاية الأسبوع -صور

05:52 م الجمعة 27 يونيو 2025
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  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
  • عرض 9 صورة
    شواطئ بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحرص الزوار على السباحة وممارسة الألعاب الشاطئية إلى جانب الاسترخاء على الرمال وسط أجواء أسرية تميزت بالبهجة والمرح وتنوع الأنشطة الترفيهية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أقصى درجات الأمان للمصطافين، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشواطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول إلى أعماق البحر وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وتشهد مدينة بورسعيد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 31 درجة مئوية وسط استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.

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