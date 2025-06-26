تقرير العباسية: "سفاح المعمورة" سليم نفسيًا ومسؤول جنائيًا (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، وخلف أبواب وحدات الفحص السريري، جرت عملية تقييم دقيق لعقل رجل تتجه إليه أنظار العدالة والرأي العام في آنٍ واحد، هو "نصر الدين"، المتهم في قضية جنائية متشعبة باتت تُعرف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، خضع لفحص نفسي شامل بهدف التحقق من سلامة إدراكه وقت ارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة.

التقييم الذي امتد لنحو أسبوعين، وأُجري تحت إشراف لجنة ثلاثية من كبار الأطباء المتخصصين في الطب النفسي الشرعي، انتهى إلى نتيجة واحدة، وهي أن المتهم يتمتع بوعي كامل، ولا يعاني من أي اضطراب عقلي أو نفسي يُفقده القدرة على الإدراك أو الحكم على الأمور، بما يؤكد مسؤوليته الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه، بحسب المادة 62 من قانون العقوبات المصري.

علاقات موثوق بها تحوّلت إلى دائرة دم

وفقًا للتحقيقات، ارتبط المتهم بعلاقات شخصية ومهنية وثيقة بضحاياه الثلاث، اثنان منهم كانا من موكليه في قضايا قانونية، بينما كانت ثالثتهما زوجته السابقة.

الثقة كانت الرابط الأول، لكنها لم تمنع ـ بحسب الاتهامات ـ تخطيطًا ممنهجًا لسلسلة من جرائم القتل، التي اتسمت بالعنف الشديد والدوافع المتشابكة ما بين الطمع والخوف من الفضيحة والرغبة في الهيمنة.

فحص دقيق .. ماذا كان يدور في عقل المتهم؟

أُودِع المتهم بوحدة الطب النفسي الشرعي بتاريخ 29 مايو 2025، وبدأت اللجنة الثلاثية ـ برئاسة أستاذ جامعي وخبيرين استشاريين ـ فحوصًا متعددة المراحل.

وقد خضع المتهم لمقابلات إكلينيكية، واختبارات نفسية، وتحليل للسلوك تحت المراقبة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للتحقيقات، والملف الطبي، والتقارير التمريضية.

وعلى مدار فترة الإيداع، بدا المتهم في حالة من التماسك النفسي والسلوكي، لم تُرصد عليه أي اضطرابات في النوم أو الإدراك أو السلوك، كما لم تُسجّل عليه نوبات من التشنج أو فقدان الوعي، بل حافظ على انتظامه في الأكل والنوم والاتصال اللفظي المنضبط، ولم يظهر عليه ما يشير إلى اضطراب عقلي يُخلّ بقدرته على التمييز أو اتخاذ القرار؛ كما كان شديد الانتباه، على وعي بالأشخاص المحيطين به.

ذكاء طبيعي وغياب الهلاوس

أظهرت نتائج اختبار الذكاء أن معامل ذكاء المتهم بلغ 97، ما يضعه ضمن المعدل الطبيعي، كما جاءت استجاباته متسقة ومنظمة في سياق الحديث.

وبحسب التقرير، لم تظهر عليه أية علامات لهلاوس سمعية أو بصرية أو اضطراب في محتوى أو مجرى التفكير، وكان يتمتع بذاكرة جيدة للأحداث القريبة والبعيدة، وقدرة على التركيز والانتباه وتقدير عواقب الأمور.

لا خلل نفسي .. فقط كذب ومراوغة

وعلى الرغم من رصد ارتفاع معامل "الكذب والمراوغة" في الاختبارات النفسية، فإن اللجنة شددت على أن هذه السمة تُعدّ جزءًا من تركيبته الشخصية، ولا تشكل دليلاً على وجود مرض نفسي يُعفيه من المسؤولية.

الفحوصات الجسدية: كل شيء في النطاق الطبيعي

في موازاة التقييمات النفسية، خضع المتهم لفحوص طبية شاملة، شملت تحليلًا للدم، ووظائف الكبد والكلى، ونسبة السكر، وجاءت جميع النتائج في الحدود الطبيعية.

كما جاءت نتائج تحليل البول سلبية تمامًا بالنسبة للمواد المخدرة، رغم إقراره المسبق بتعاطي الحشيش والخمور، ما ينفي تأثر حالته الذهنية أثناء فترة الإيداع بأي مؤثرات كيميائية.

أمام اللجنة: إنكار... وادعاء بالإكراه

المتهم أنكر خلال جلسات الفحص ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، معتبرًا أن اعترافاته أمام النيابة العامة جاءت تحت التهديد والإيذاء البدني.

غير أن التقرير أشار بوضوح إلى أن المتهم لم يُظهر ما يدعم هذه الرواية، سواء من حيث العلامات الجسدية أو السلوك أثناء الإيداع، كما لم يُسجّل عليه أي تراجع في الإدراك أو تدهور في الحالة النفسية خلال تلك الفترة.

إدراك سليم ومسؤولية جنائية كاملة

بعد مراجعة الملف القضائي، والفحص المباشر، وملاحظات التمريض، والاختبارات النفسية، أكدت اللجنة الثلاثية أن المتهم "لا يعاني من أي أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي يفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو الحكم الصائب على الأمور"، ليُصبح مؤهلًا للمساءلة الكاملة عن الجرائم المنسوبة إليه بموجب المادة 62 من قانون العقوبات.

محامٍ لإحدى الضحايا: التقرير يقطع الشك باليقين

أكد المحامي محمد سامي، وكيل الضحية الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية الذي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم، يعد عنصرًا حاسمًا في الملف، حيث يقطع الشك باليقين حول أهلية المتهم للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن التقرير أكد تمتع المتهم بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه؛ ويردّ على محاولات التذرع بالمرض النفسي كوسيلة للتهرب من العقاب.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت، إيداع المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا للكشف على قواه العقلية، وإعداد تقرير بالحالة، وتحديد جلسة 28 يونيو، لاستكمال نظر القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام نصر الدين السيد بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، من بينها جريمتان مقترنتان بالخطف والسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل كلاً من المهندس "م.أ.م"، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل، وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، ثم أخفى جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه.

وبحسب ما جاء في أوراق التحقيقات وأمر الإحالة، قام المتهم بدفن جثمان المجني عليه الأول داخل أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، في حين دُفنت الضحيتان الثانية والثالثة داخل وحدة أخرى بالمعمورة.

وتم الكشف عن هذه الوقائع إثر تحريات الأجهزة الأمنية وشهادات الشهود.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية كل من المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، قد قررت في جلستها السابقة إيداع المتهم مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا للكشف على قواه العقلية، على أن يُعرض التقرير النهائي يوم 28 يونيو، وتُستكمل المحاكمة في الأول من يوليو المقبل.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثانٍ، 25 شاهدًا، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد منهم، فيما واصل المتهم إنكاره للاتهامات، مشككًا في شهاداتهم.

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