مخالفات بالجملة في ثالث أيام امتحانات الإعدادية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، رصد مخالفات عدة أبرزها محاولة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وهو ما دفع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لاتخاذ قرار حاسم بإحالة رئيس اللجنة المتورط للتحقيق العاجل، مع استبعاده نهائيًا من أعمال الامتحانات والمراقبة لمدة خمس سنوات، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية.

درجة كاملة

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن غرفة العمليات المركزية نجحت في رصد واقعة التسريب وضبطت المسؤول عنها فورًا.

وفي سياق فني موازٍ، تعاملت المديرية مع ملاحظات وردت بشأن أحد أسئلة الامتحان الذي تضمن طلب مقارنة في الخريطة دون توضيح وجه المقارنة، حيث تقرر احتساب الدرجة كاملة لأي إجابة يكتبها الطالب في هذا السؤال مراعاة لمصلحتهم وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما جرى التعامل طبيًا مع حالة إغماء لطالبة داخل إحدى اللجان واستقرت حالتها دون تأثير على سير الامتحان.

سير الامتحانات

ووجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن أعمال التصحيح ستراعي أي صعوبات واجهت الطلاب، مناشدًا بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة.

فيما أشار البيان الإعلامي للمديرية إلى أن الامتحانات عقدت داخل 413 لجنة لاستقبال 90 ألفًا و609 طلاب وطالبات تحت إشراف غرفة العمليات برئاسة محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام.

يذكر أن الماراثون انطلق الخميس الماضي بمادتي التربية الدينية والفنية، وأدى الطلاب السبت امتحاني اللغة العربية والحاسب الآلي.