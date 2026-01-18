إعلان

محافظ قنا يبحث مع وفد الأزهر تنفيذ قافلة دعوية بمراكز ومدن المحافظة

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:03 م 18/01/2026

وفد من الأزهر

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا من الأزهر الشريف، لبحث تنفيذ قافلة توعوية، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والتي تنفذ داخل نطاق المحافظة، خلال الفترة من 17 إلى 24 يناير الجاري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة قنا، والأزهر الشريف، لخدمة المجتمع، ونشر الوعي الديني الصحيح.

وتأتي القافلة، في إطار الدور الوسطي للأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تضم نخبة من مشايخ ووعاظ محافظتي بني سويف، والفيوم، إلى جانب عدد من مشايخ منطقة وعظ قنا، بما يؤكد حرص الأزهر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وتهدف القافلة، إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف والهدام، بمختلف مدن ومراكز محافظة قنا، من خلال تنظيم لقاءات وفعاليات، داخل قصور الثقافة، ومراكز الشباب، والمقاهي الكبرى، والمساجد، بما يسهم في التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وخلال اللقاء، ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف، في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن تلك القوافل، تمثل أداة مهمة، في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، التي تدعم استقرار المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ قنا، بدور القافلة ومشايخها، داعيًا إلى التركيز على موضوعات حماية المال العام، وخطورة الكلمة، وآثارها في بناء المجتمع، خاصة في ظل تزايد الشائعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المغرض، إلى جانب التأكيد على دعم الدولة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، والإهمال.

وضمت القافلة، الشيخ محروس حسين، مدير عام وعظ قنا، ورئيس لجنة الفتوى، وعددًا من وعاظ محافظة بني سويف، وهم الشيخ عبد الحميد رشاد، والشيخ رجب عبد العظيم، والشيخ عبد الرحمن بكري، والشيخ طه محمد، كما ضمت عددًا من وعاظ محافظة الفيوم، وهم الشيخ حسن علي، والشيخ محمد عبد الرازق، والشيخ أحمد رمضان، والشيخ محمد عبد الله، بالإضافة إلى عدد من مشايخ منطقة وعظ قنا.

وفد الأزهر محافظ قنا قافلة دعوية

