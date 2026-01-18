الشرع يوقع اتفاقا لوقف النار مع قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري

رسالة وسكين.. كيف قادت "الغيرة" شابًا مغربيًا إلى قتل طالب مصري في إيطاليا؟

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن بنود اتفاقية تشمل وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وتؤكد الاتفاقية على انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

ووفقًا للاتفاق، من المقرر تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وتشير الاتفاقية إلى أن كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة سيتم دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، وستقوم الحكومة السورية باستلام كافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

وذكرت الاتفاقية، أن كل العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سيتم دمجها ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية، كما سيتم دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وتنص الاتفاقية على أن الشرع سيعتمد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

وألزمت الاتفاقية قوات قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

ومن المقرر أن يصدر الشرع مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وتشدد الاتفاقية على ضرورة إخلاء مدينة "عين العرب -كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

وألزمت الاتفاقية قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

وتؤكد الاتفاقية أن الدولة السورية ملتزمة بمواصلة مكافحة الإرهاب "داعش" كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.