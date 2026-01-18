كواليس فيديو ضرب عامل وتقييده بالحبال في قنا

كشفت تحريات مباحث قنا ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) والظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتصويرها، لوجود خلافات أسرية بين أحدهم والأول، فقام على إثرها باستدراجه لمنزله والتعدى عليه بمساعدة الآخرين دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.