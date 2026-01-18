إعلان

كواليس فيديو ضرب عامل وتقييده بالحبال في قنا

كتب : مصراوي

06:28 م 18/01/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات مباحث قنا ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) والظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتصويرها، لوجود خلافات أسرية بين أحدهم والأول، فقام على إثرها باستدراجه لمنزله والتعدى عليه بمساعدة الآخرين دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قنا ضرب اعتداء عامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
أبطال في المواقف الصعبة.. أبراج قوية في الأزمات والتحديات
علاقات

أبطال في المواقف الصعبة.. أبراج قوية في الأزمات والتحديات
بين غربة الآباء ورحيل الأبناء.. كيف مات 5 أشقاء اختناقًا بالغاز ببنها؟
أخبار المحافظات

بين غربة الآباء ورحيل الأبناء.. كيف مات 5 أشقاء اختناقًا بالغاز ببنها؟
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا