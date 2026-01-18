خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

مخالفات بالجملة في ثالث أيام امتحانات الإعدادية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، القبض على المدعو "محمود.ج"، المتهم بارتكاب الجريمة المأساوية التي راحت ضحيتها ثلاثة أطفال من عائلة واحدة بقرية الراهب.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق الفوري مع المتهم عقب ضبطه، للوقوف على دوافع ارتكاب الواقعة وظروفها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية التي شغلت الرأي العام.

تعود تفاصيل المأساة إلى الأسبوع الماضي، حين شهدت القرية حالة من الذعر عقب اختفاء الأطفال الثلاثة، وهم شقيقان وابنة عمهما، أثناء توجههم إلى الدرس في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وبعد ساعات من البحث المتواصل، عثر الأهالي على جثامين الضحايا داخل منزل مهجور بالقرية، وتبين بالفحص الظاهري وجود آثار خنق على أجسادهم، مما أكد وجود شبهة جنائية.

تحركت النيابة العامة فور العثور على الجثامين، حيث أمرت بعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وتولت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي هزت أهالي القرية وأثارت حالة من الحزن الشديد.

