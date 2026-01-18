إعلان

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كتب : مصراوي

06:21 م 18/01/2026
    المتهم بارتكاب جريمة قتل المنوفية
    عبدالله ضحية حادث قتل المنوفية
    مكة إحدى ضحايا حادث قتل المنوفية
    ضحية حادث قتل قرية الراهب بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، القبض على المدعو "محمود.ج"، المتهم بارتكاب الجريمة المأساوية التي راحت ضحيتها ثلاثة أطفال من عائلة واحدة بقرية الراهب.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق الفوري مع المتهم عقب ضبطه، للوقوف على دوافع ارتكاب الواقعة وظروفها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية التي شغلت الرأي العام.

تعود تفاصيل المأساة إلى الأسبوع الماضي، حين شهدت القرية حالة من الذعر عقب اختفاء الأطفال الثلاثة، وهم شقيقان وابنة عمهما، أثناء توجههم إلى الدرس في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وبعد ساعات من البحث المتواصل، عثر الأهالي على جثامين الضحايا داخل منزل مهجور بالقرية، وتبين بالفحص الظاهري وجود آثار خنق على أجسادهم، مما أكد وجود شبهة جنائية.

تحركت النيابة العامة فور العثور على الجثامين، حيث أمرت بعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وتولت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي هزت أهالي القرية وأثارت حالة من الحزن الشديد.

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

