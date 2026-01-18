مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:41 م 18/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز (3)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز (2)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز (1)
  • عرض 12 صورة
    المغربي إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم دياز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم لاعبه المغربي إبراهيم دياز، قبل خوض المباراة النهائية رفقة منتخب بلاده اليوم أمام السنغال، في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك دياز رفقة أسود الأطلس أمام السنغال اليوم، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ونشر الحساب الرسمي، لريال مدريد على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو لعدد من نجوم الفريق الملكي، وهم يوجهون رسالة دعم لزميله بالفريق إبراهيم دياز، قبل مباراته المرتقبة مع منتخب بلاده أمام السنغال اليوم، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ووجه عدد من نجوم الفريق الملكي رسائل دعم للاعب، حيث قال مبابي: "بالتوفيق يا إبراهيم في النهائي"، كما قال نجم الوسط جود بيلينجهام في الفيديو: "بالتوفيق يا صديقي"، فيما جاءت رسالة سيبايوس لدياز كالتالي: "احضر لنا الكأس يا صديقي"، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الأخرى من قبل عدد كبير من نجوم الفريق.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا:

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ويذكر أن منتخب المغرب، كان قد تمكن من التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب نيجيريا، في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفي المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب مصر في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا 2025

"عقارات في لندن ومشاريع".. كم تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم دياز ريال مدريد كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards
الموضة

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين
زووم

خاص| موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة شيرين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا