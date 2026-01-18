حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم لاعبه المغربي إبراهيم دياز، قبل خوض المباراة النهائية رفقة منتخب بلاده اليوم أمام السنغال، في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك دياز رفقة أسود الأطلس أمام السنغال اليوم، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ونشر الحساب الرسمي، لريال مدريد على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو لعدد من نجوم الفريق الملكي، وهم يوجهون رسالة دعم لزميله بالفريق إبراهيم دياز، قبل مباراته المرتقبة مع منتخب بلاده أمام السنغال اليوم، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ووجه عدد من نجوم الفريق الملكي رسائل دعم للاعب، حيث قال مبابي: "بالتوفيق يا إبراهيم في النهائي"، كما قال نجم الوسط جود بيلينجهام في الفيديو: "بالتوفيق يا صديقي"، فيما جاءت رسالة سيبايوس لدياز كالتالي: "احضر لنا الكأس يا صديقي"، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الأخرى من قبل عدد كبير من نجوم الفريق.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا:

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ويذكر أن منتخب المغرب، كان قد تمكن من التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب نيجيريا، في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وفي المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب مصر في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

