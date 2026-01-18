إعلان

"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو

كتب : نوران أسامة

05:06 م 18/01/2026

نادين نجيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة نادين نجيم خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة.

وظهرت نادين في الفيديو أثناء مغادرتها الحفل، حيث قالت: "بحبكم كتير"، وردًا على أحد المصورين الذي طلب تصوير إطلالتها، لترد مازحة: "أنا انخزق فستاني".

وخطفت نادين الأنظار بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللونين الكشميري والـ"مينت جرين".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل «2024»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

