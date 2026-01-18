إعلان

كسور وجروح قطعية.. إصابة 4 في تصادم أمام مصنع أسمنت بني سويف

كتب : مصراوي

05:54 م 18/01/2026

أرشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتحديدًا أمام مصنع الأسمنت، مما استدعى تدخلًا فوريًا من الأجهزة الأمنية والطبية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث حيث تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتأمين موقع التصادم، وتبين من الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن إصابات متنوعة بين الكسور والجروح.

كشفت التقارير الطبية المبدئية عن هوية المصابين وطبيعة إصاباتهم، حيث أصيب "محمد.ف. س"، 18 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى وكدمة بالوجه، و"فتحي.س. أ"، 50 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
كما أصيب الطفل "عبد الله. ف. س"، 12 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيمن، في حين تعرض "إيهاب م. ك"، 45 عامًا، لجرح قطعي بالوجه بطول 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

