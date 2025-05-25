دفنهم على طريقة ريا وسكينة.. من هم الضحايا الثلاث لـ "سفاح المعمورة"؟

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، المتهم بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، لتسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.

المهندس محمد

ووفقا لأمر إحالة المتهم إلى المحاكمة، ثبت من التحقيقات قتله عمدًا المجني عليه محمد إبراهيم محمد إبراهيم عدس، مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وصمم على تحقيقها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خطف بالتحايل والإكراه المجني عليه محمد إبراهيم، باستدراجه موهما إياه بإحضار مشترٍ لأحد ممتلكاته، وما أن تقابلا حتى أشهر سلاحا أبيض مهددا إياه به متمكنا من اصطحابه لمحل سكنه.

واصطحب المتهم المجني عليه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزًا إياه لعدة أيام، لإرغامه على التنازل عن بعض ممتلكاته، وعلى إثر امتناعه، أتم مخططه فإنهال عليه ضربًا ثم كال له طعنة استقرت بفخذه الأيمن والتي أودت بحياته، وسرق مبلغ مالي وسيارته وأتلف هاتفه المحمول.

زوجة السفاح

وثبت من التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا المجني عليها مني فوزي ثابت سليمان، زوجته، مع سبق الإصرار، إثر خلاف نشب واحتدم بينهما على إثر شك دائم تملكها بشأن سلوكه.

وانهال المتهم على المجني عليها ضربًا ثم أطبق بيديه على عنقها خانقًا إياها فأحدث بها الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدًا من ذلك قتلها، على النحو المبين بالتحقيقات.

الضحية الثالثة

وكشف أمر الإحالة ارتكاب سفاح المعمورة لجريمة قتل عمد ثالثة للمجني عليها تركية عبد العزيز رمضان محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وصمم على تحقيق النية، طمعًا فيما تملكه.

واستغل المتهم علاقة وكالة المجني عليها له بشأن بعض القضايا خاصتها، فاستدرجها لمحل إقامته، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربًا، ثم كمم فاهها وأنفها بيده كاتمًا بذلك أنفاسها فأحدث بها الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدي المحدد قدرًا والهاتف المحمول المبين وصفا بالأوراق، والمملوكين للمجني عليها- بحسب قرار الإحالة.

3 جثث مدفونة

كانت قوات الشرطة عثرت على جثتي زوجته والحاجة تركية مدفونتين بشقة مستأجرة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة، فيما عثر على جثمان المهندس محمد إبراهيم مدفون بأرضية شقة بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

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