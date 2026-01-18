إعلان

متحفا الحضارة والمصري الكبير يستقبلان وزير خارجية البوسنة والهرسك

كتب : مصراوي

06:28 م 18/01/2026
كتب- محمد لطفي:

استقبل كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير، إلمدين كوناكوفيتش (Elemedin Konakovic) وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية الرسمية إلى مصر.

وقد كان في استقبال وزير خارجية البوسنة والهرسك في المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحبه في جولة داخل المتحف شملت قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، التي أعرب الوزير عن انبهاره الشديد بما تحويه من عرض متحفي متميز، وبعبقرية المصري القديم في فنون التحنيط والحفاظ على الجسد عبر آلاف السنين.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث قام وزير خارجية البوسنة والهرسك بجولة اصطحبه خلالها بسمة يوسف أمين متحف داخل قاعات الملك توت عنخ آمون، حيث اطّلع على أسلوب العرض المتحفي الحديث الذي يقدمه المتحف بها، وما يضمه من مجموعات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن إلمدين كوناكوفيتش كان قد التقى، أمس، بشريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة.

المتحف القومي للحضارة الفسطاط المتحف المصري الكبير وزير خارجية البوسنة والهرسك

