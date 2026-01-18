محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم اعترفت عليه من أول يوم تحقيق

الدقهلية-رامي محمود:

قاد اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، حملة مكبرة اليوم لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة.

شارك في الحملة اللواء محمود النمر مساعد مدير الامن، العقيد علي صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والعميد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية، العميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، ومباحث القسم، المقدم محمود يعقوب مباحث المرافق، والمقدم محمد عاصم إدارة المرور، وملازم أول شادي وليد، وملازم أول عصام حامد، وعدد من أفراد الأمن.

كما شارك في الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، و طارق جاد، وسهام صلاح، والدكتورة رولا ابراهيم نواب رئيس حي غرب، ووليد عبادة مدير الإشغالات بالحي ومسئولي إدارة الإشغالات، و وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي، والحملة الميكانيكية.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع مدير الأمن، تتواجد حملة مشتركة بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، تضم شرطة ومباحث المرافق ونائبين لرئيس الحي، وإدارة الإشغالات، وذلك لمتابعة حالة الإشغالات بالشارع ومنعها بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

وشدد محافظ الدقهلية على محمد أمين رئيس حي غرب، بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المعنية، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.