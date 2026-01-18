إعلان

إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

كتبت- سهيلة أسامة:

06:05 م 18/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي (4)
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي (5)
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي (6)
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي (7)
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي (8)
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار بإطلالتها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، والذي أُقيم أمس بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل لامع باللون الفضي، بتصميم يبرز القوام، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

اقرأ أيضًا:
وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS

هدى المفتي حفل Joy Awards

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards
زووم

إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards
أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards
الموضة

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا