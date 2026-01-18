إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

"فستان أسود".. جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة من حفل Joy Awards

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار بإطلالتها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، والذي أُقيم أمس بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل لامع باللون الفضي، بتصميم يبرز القوام، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

اقرأ أيضًا:

وفاة والدة الفنانة دوللي شاهين

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS



