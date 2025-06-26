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اعتماد خريطة الحدود الإدارية البحيرة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة

03:51 م الخميس 26 يونيو 2025

اعتماد خريطة الحدود الإدارية البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في إطار تعزيز أسس الحوكمة الرشيدة والتخطيط السليم.

يأتي هذا الإجراء في ظل حرص المحافظة على دعم خطط التنمية وتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توزيع عادل للموارد والإمكانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت المحافظ أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة العمل التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، من خلال تحديد أكثر دقة لنطاقات المسؤولية الإدارية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الإدارة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

وأشارت عازر إلى الخريطة لوزارة التنمية المحلية تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لتدخل الخريطة حيّز التنفيذ الرسمي خلال الفترة المقبلة.

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اعتماد خريطة الحدود الإدارية البحيرة الدكتورة جاكلين عازر
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