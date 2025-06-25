هتك عرض 3 أطفال.. إحالة أوراق بخطف أطفال بالبحيرة للمفتي

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، في جلستها اليوم الأربعاء، إحالة أوراق "م.ص"، وشهرته بعرور، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بخطف الطفل "ز.م.م.ع" دون 18 عامًا، واستدراجه إلى منزله بالحيلة، وهتك عرضه تحت تأثير مشروب أفقده الوعي، ثم تكرار الواقعة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

كما نسب إليه قرار الإحالة خطف طفلين آخرين "أ.ن.م" و"ع.ا.م.ا" بالحيلة، وهتك عرضهما بالقوة، وسرقة هاتف أحدهما بالإكراه، وتهديدهما بمقاطع مصورة صورها دون علمهما، لإجبارهما على الخضوع للابتزاز الجنسي.

وتضمن القرار اتهامه بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وتعريض حياة الأطفال للخطر، واستغلالهم جنسيًا بما يهدد سلامة تنشئتهم الأخلاقية والنفسية.

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