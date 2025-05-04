تقارير الطب الشرعي تؤكد تعرض أطفال كفر الدوار لهتك عرضهم

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت تقارير الطب الشرعي للأطفال الثلاثة في بلاغات الإعتداء الجنسي التى تباشرها النيابة العامة في كفر الدوار، عن وجود اعتداء جنسي تعرض له الأطفال.

وقررت نيابة بندر كفر الدوار، عرض المتهم بدوره على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان هو الفاعل من عدمه.

كان مسجل خطر تعدى جنسيا على عدد من الأطفال مع تصويرهم وابتزازهم، داخل إحدى صالات البلياردو بمنطقة المهاجرين، في كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وحررت أسرة طفل يُدعى "ز.م" 15 عامًا، محضرًا بتعرضه للاعتداء الجنسى من قبل " م ص " وشهرته "صدام" مسجل خطر. وأكدت أسرة الطفل خلال البلاغ أن المتهم صور الاعتداء الجنسى، على نجلهم.

تم ضبط المتهم بأماكن تواجده، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة كاملة، وبفحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.

عقب انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تلقت النيابة بلاغين من سيدتين أخرتين باعتداء المتهم على طفليهما وتصويرهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهما للابتزاز.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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