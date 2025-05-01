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هتك عرضهم وصورهم.. مسجل خطر يعتدي على أطفال لابتزازهم بالبحيرة

01:14 م الخميس 01 مايو 2025

اعتداء علي اطفال

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البحيرة - أحمد نصرة:

تعدى مسجل خطر جنسيا على عدد من الأطفال مع تصويرهم وابتزازهم، داخل إحدى صالات البلياردو بمنطقة المهاجرين، في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

حررت أسرة طفل يُدعى "ز.م" 15 عامًا، محضرًا بتعرضه للاعتداء الجنسى من قبل " م ص " وشهرته "صدام" مسجل خطر، وأكدت أسرة الطفل خلال البلاغ أن المتهم صور الاعتداء الجنسى، على نجلهم.

جرى ضبط المتهم بأماكن تواجده، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، كاملة،و بفحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.

عقب انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة، مشيرين إلى تعرض أطفالهم للاعتداء وتصويرهم في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهم للإبتزاز.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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اعتداء علي اطفال البحيرة مسجل خطر
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