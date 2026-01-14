إعلان

أكسيوس: إسرائيل شاركت تقييما مع أمريكا يفيد بمقتل 5 آلاف محتج في إيران

كتب : مصراوي

12:48 ص 14/01/2026

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ)

استمرت الاحتجاجات يوم الثلاثاء في مدن مختلفة بإيران، مع تباين كبير في تقديرات حصيلة القتلى.

وشاركت إسرائيل تقييما مع الولايات المتحدة يشير إلى مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف محتج، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي: "الإيرانيون يواصلون حملة قمع واسع".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الإيراني يوم الثلاثاء إلى "مواصلة الاحتجاج" و"الاستيلاء على مؤسسات الحكومة"، مضيفا: "المساعدة في الطريق إليكم".

وعندما سأله الصحفيون عن معنى ذلك، قال ترامب: "ستحتاجون إلى معرفة ذلك بأنفسكم"، مؤكدا أنه يعتقد أن الأمريكيين "يجب أن يغادروا" إيران.

مقتل محتجين إيران إسرائيل أمريكا

