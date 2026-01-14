إعلان

كوستاريكا.. الاستخبارات تكشف عن مخطط لاغتيال رئيس البلاد

كتب : مصراوي

12:57 ص 14/01/2026

كوستاريكا

سان خوسيه (كوستاريكا) - (أ ب)

كشف مدير مديرية الاستخبارات والأمن القومي في كوستاريكا يوم الثلاثاء تفاصيل ما وصفه بمخطط مزعوم لاغتيال الرئيس رودريجو شافيز قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال خورخي توريس، مدير مديرية الاستخبارات للصحفيين إنه يستعد لتقديم شكوى رسمية بهذا الشأن إلى مكتب الادعاء العام.

وأضاف توريس لوسائل الإعلام المحلية: "ما تلقيناه هو معلومات سرية أرغب في تسجيلها في الشكوى. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكنني أود أن أقول ببساطة إنها تتعلق بحياة رئيس الجمهورية".

وأوضح توريس أن اتصالا ورد من امرأة أبلغت عن مخطط مزعوم يستهدف شافيز، وأضاف أنه تم دفع مبلغ مالي لقاتل مأجور. كما أفاد بأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الزعيم الشعبوي المحافظ، الذي سعى لتقديم نفسه كسياسي يتبنى نهجا صارما تجاه الجريمة.

وجاءت تصريحات توريس في الوقت الذي من المقرر فيه أن يزور رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، الذي اكتسب شهرة واسعة بسبب حملته الأمنية الصارمة المثيرة للجدل، البلاد.

كوستاريكا

