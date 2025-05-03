اعتدى عليهم وصورهم.. قرار جديد من النيابة في جريمة هتك عرض أطفال كفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة بندر كفر الدوار، حبس المتهم بهتك عرض 3 أطفال في مدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، مع إحالة المجني عليهم إلى الطب الشرعي.

كان مسجل خطر تعدى جنسيا على عدد من الأطفال مع تصويرهم وابتزازهم، داخل إحدى صالات البلياردو بمنطقة المهاجرين، في كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

حررت أسرة طفل يُدعى "ز.م" 15 عامًا، محضرًا بتعرضه للاعتداء الجنسى من قبل "م. ص" وشهرته "صدام" مسجل خطر وأكدت أسرة الطفل خلال البلاغ أن المتهم صور الاعتداء الجنسى، على نجلهم.

جرى ضبط المتهم بأماكن تواجده، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، كاملة،و بفحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.

عقب انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تلقت النيابة بلاغين من سيدتين أخرتين باعتداء المتهم على طفليهما وتصويرهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهما للابتزاز.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

اقرأ أيضًا

هتك عرضهم وصورهم.. مسجل خطر يعتدي على أطفال لابتزازهم بالبحيرة