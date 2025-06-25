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محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع - صور

06:16 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفي بوعده ويسلم عامل نظافة عقد شقة بسوق الصنايع
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الأقصر - محمد محروس:

سلم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقد شقة سكنية للمواطن أسامة محمد جاز، أحد عمال النظافة بمدينة الأقصر، تنفيذًا لوعده له قبل شهر.

تعود الواقعة إلى لقاء عفوي، عقب صلاة الجمعة، بمسجد سيدي أبو الحجاج، حيث استوقف المواطن محافظ الأقصر، وناشده بتوفير وحدة سكنية تؤويه وأسرته المكونة من زوجته وأربعة أبناء، والذى يسكن في شقة صغيرة بمنطقة العوامية.

على الفور، استجاب المحافظ لطلبه، ووجه منصور محمد، مدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، بتوفير وحدة سكنية مناسبة له، وجرى تخصيص شقة بمنطقة سوق الصنايع بجوار مساكن المأذون، داخل إحدى العمارات السكنية التابعة للمحافظة.

وعبر المواطن عن فرحته الكبيرة بتسلمه عقد الشقة، موجهًا الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر على سرعة الاستجابة ووفائه بوعده.

وقال بيان لمحافظة الأقصر: "إن هذا الموقف يعكس التزام الدولة وقياداتها بالتواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم بشكل فعال وإنساني".

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