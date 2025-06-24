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محافظ قنا يُفاجئ مصنع قفط ويشدد على جودة تعبئة أسطوانات الغاز (صور)

06:42 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    محافظ قنا يُفاجئ مصنع قفط ويشدد على جودة تعبئة أسطوانات الغاز
  • عرض 3 صورة
    محافظ قنا يُفاجئ مصنع قفط ويشدد على جودة تعبئة أسطوانات الغاز
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قنا – عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمصنع الغازات البترولية "HU" بمدينة قفط، لمتابعة سير العمل داخل خطوط الإنتاج، والتأكد من جودة عمليات التعبئة، وضبط الوزن وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مراحل تعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وراجع إجراءات وزن العينات سواء الفارغة أو المعبأة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود تفاوت بالأوزان. كما فحص الحالة الفنية للأسطوانات ونظافتها الداخلية لضمان سلامتها وخلوها من الشوائب.

ووجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المصنع ومراجعة أرصدة الغاز وآليات التعبئة، مع ضرورة استبعاد أي أسطوانات بها عيوب فنية قبل طرحها بالأسواق، حفاظًا على سلامة المواطنين. كما شدد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يُذكر أن مصنع الغازات البترولية "HU" يُعد من أبرز المنشآت الصناعية بقنا، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 16 ألف أسطوانة يوميًا في الوردية الواحدة، ما يجعله ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز بالمحافظة.

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