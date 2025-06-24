الصور الأولى من حريق مخزن المواسير بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى من موقع الحريق الذي اندلع، منذ قليل، داخل مخزن مواسير بلاستيك تابع لإحدى الشركات الخاصة، بمدخل قرية السلماني على طريق المطار، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد باندلاع حريق في مخزن المواسير بقرية عرابة أبيدوس، دائرة مركز شرطة البلينا.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وأمرت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، بينما تولت النيابة العامة التحقيق، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.