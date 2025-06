انطلاق فعاليات المبادرة القومية "اكتشف مصر" بمدينة دهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الفوج الثاني من الموسم السابع للمبادرة القومية "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة مجموعة من النشء ومرافقيهم من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو تنمية وعي النشء والشباب، وتعزيز انتمائهم الوطني.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب المصري لاكتشاف معالم وطنهم، والتعرف على أهم الإنجازات والمشروعات القومية، ودعم قيم المواطنة والعمل التطوعي، إضافة إلى المساهمة في تنشيط السياحة الداخلية، لا سيما السياحة البيئية، بما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في وعي الشباب ودورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعتمد برنامج "Explore Your Egypt" على أربعة محاور رئيسية، بينهم التعريف بأهم الإنجازات والمشروعات القومية، وغرس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء والشباب، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتنشيط السياحة العامة، وخاصة السياحة البيئية.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تتضمن تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الشباب تجاه الهوية المصرية، والمساهمة في إعادة السياحة إلى مكانتها الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل القومي، ودعم مفهوم العمل التطوعي كأحد أدوات التنمية المجتمعية المستدامة، وتقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية مبتكرة تُنفذ في ميادين عامة ومناطق أثرية وطبيعية، رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد الطبيعية" .

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ حملات بيئية وتوعوية، تتضمن حملات لنظافة وتجميل الشواطئ، التوعية بأهمية المحميات الطبيعية وسبل الحفاظ عليها، تنظيم ورش عمل وأنشطة ميدانية وزيارات ثقافية، إلى جانب عروض ترفيهية وسينمائية تُنفذ في الهواء الطلق ، مشاركة موسعة وتأثير مجتمعي واسع.

ومن المقرر أن تستهدف المبادرة مشاركة نحو 12 ألف مشارك مباشر من النشء والشباب المصريين والأجانب، على أن يتخطى عدد المستفيدين بشكل غير مباشر أكثر من 20 مليون مشاهد عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، بما يُسهم في نشر رسائل المبادرة على نطاق أوسع.

جدير بالذكر، أنه يجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين الشباب، في إطار تمكين الشباب من قيادة المبادرات المجتمعية، وتفعيل دورهم كشركاء فاعلين في تنفيذ الأهداف الوطنية.

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من 18 حتى 30 عامًا، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الترفيه والمعرفة والتوعية المجتمعية، بما يعزز من وعي المشاركين بتاريخ مصر وحضارتها، ويُرسخ لديهم شعور الفخر والانتماء الوطني.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تُجسد توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، من خلال برامج نوعية تُعزز الوعي وتنمي الانتماء وتُرسخ القيم الوطنية لدى النشء والشباب.

واوضح ان لانطلاقة السابعة للمبادرة تؤكد على نجاح واستدامة البرنامج، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم محتوى تفاعلي وتثقيفي يعيد ربط الشباب بجذورهم الحضارية، ويعزز من دورهم الفاعل في بناء وطنهم، مستلهمين روح المبادرة والانتماء والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن المبادرة ليست مجرد رحلة، بل مشروع وطني متكامل يُسهم في إعداد جيل واعٍ، معتز بهويته، قادر على قيادة المستقبل، ونفخر بالوصول إلى آلاف المشاركين وملايين المتابعين، مما يُترجم أثر البرنامج على أرض الواقع.