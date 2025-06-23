مصرع شخص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم-حسين فتحى:

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى على طريق بحيرة قارون السياحى.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد علاء عبدالكريم مأمور قسم شرطة مركز أبشواى، بمصرع شاب يدعى "ج خ ر ، 25 عاما" بسبب حادث تصادم.

جرى الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى .

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الشاب كان يقود دراجته البخارية، بسرعة زائدة وأثناء محاولته تفادى سيارة ملاكى فى الجهة المقابلة اصطدم بها حيث وقع على الأرض، وأخطرت نيابة أبشواى والتى تتولى التحقيق.