إعلان

مصرع شخص فى حادث تصادم بالفيوم

10:18 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم-حسين فتحى:

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى على طريق بحيرة قارون السياحى.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد علاء عبدالكريم مأمور قسم شرطة مركز أبشواى، بمصرع شاب يدعى "ج خ ر ، 25 عاما" بسبب حادث تصادم.

جرى الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى .

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الشاب كان يقود دراجته البخارية، بسرعة زائدة وأثناء محاولته تفادى سيارة ملاكى فى الجهة المقابلة اصطدم بها حيث وقع على الأرض، وأخطرت نيابة أبشواى والتى تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم مصرع شخص الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"