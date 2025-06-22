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الثانية بالإعدادية بالشرقية: تفوقي ثمرة كفاح مشترك مع أمي (صور)

11:53 م الأحد 22 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    الطالبة منة سمير الثانية بالإعدادية بالشرقية
  • عرض 4 صورة
    الطالبة منة سمير الثانية بالإعدادية بالشرقية
  • عرض 4 صورة
    الطالبة منة سمير الثانية بالإعدادية بالشرقية
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الشرقية - ياسمين عزت:

عمّت الفرحة منزل الطالبة منة سمير بعد حصولها على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية، حيث صدحت الزغاريد وتجلّت لحظات مؤثرة بين الابنة ووالدتها في مشهد يعبّر عن سنوات من المثابرة والدعم المتبادل.

منة، الابنة الوحيدة لوالدتها التي تعمل معلمة لغة إنجليزية، أكدت في حديثها لمصراوي أن هذا التفوق هو ثمرة تعب مشترك، مشيرةً إلى أن والدتها كانت سندها في كل لحظة، سواء بالمذاكرة أو بالدعم النفسي والمعنوي، وهو ما كان له بالغ الأثر في مسيرتها الدراسية.

وعن سر نجاحها، أوضحت الطالبة المتفوقة أنها اعتمدت على تنظيم الوقت، والمذاكرة المركزة بالفهم لا الحفظ، مع منح وقت أكبر للمواد التي كانت تمثل لها تحديًا، مشيرةً إلى أن حفظ القرآن الكريم والتقرب إلى الله كانا من أسباب توفيقها.

وأكدت منة أن وضع هدف واضح والسعي المتواصل لتحقيقه كانا ركيزة تفوقها، إلى جانب الدعم الكبير من أسرتها التي وقفت خلف هذا النجاح، مشددةً على أهمية الاستمرارية والثقة بالنفس لتحقيق أحلام المستقبل.

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الطالبة منة سمير الثانية بالإعدادية بالشرقية منزل الطالبة منة سمير الطالبة منة سمير الثانية بالإعدادية محافظة الشرقية
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