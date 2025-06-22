تصادم 3 سيارات نقل على طريق الجيش ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل محملتين بالطماطم، على طريق الجيش بالقرب من بوابة محافظة بني سويف، ما أسفر عن إصابات متفرقة ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن إصابة كل من:

محمود خ.م (41 عامًا) باشتباه كسر في القدمين

رضا م.م (27 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج

حسين م.ع (51 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليمنى

وجميعهم من أبناء محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ببني سويف لتلقي العلاج اللازم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.