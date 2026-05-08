شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تراجعًا ملحوظًا، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتصاعد المخاوف من تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل وقف إطلاق نار وُصف بالهش.

جاء هذا التراجع في الأسواق بعد تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز الحيوي، حيث ألقى كل طرف باللائمة على الآخر في بدء الهجوم، وفق ما نقلته CNBC.

ترامب: وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا

ورغم هذا التصعيد العسكري المتبادل، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا وساريًا، واصفًا، خلال مكالمة هاتفية مع مراسل شبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الخميس، الضربات العسكرية بأنها "مجرد قرصة أذن".

ولاحقًا، نشر ترامب تعليقًا عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، ادعى فيه أن القوات الأمريكية "دمرت تمامًا" العناصر الإيرانية المشاركة في الاشتباك.

وأوضح أن تلك العناصر شملت زوارق صغيرة وطائرات مسيرة، ساخرًا من سقوطها بوصفه "سقطت بشكل جميل جدًا في المحيط، تشبه إلى حد كبير سقوط فراشة إلى قبرها!".

واستغل ترامب هذه التطورات لتوجيه تحذير جديد ومباشر لإيران، متوعدًا إياها بمواجهة هجمات إضافية إذا لم توافق على إبرام اتفاق نووي. وأضاف في منشوره محذرًا: "تمامًا كما أطحنا بهم مرة أخرى اليوم، سنطيح بهم بقوة أكبر، وبعنف أكبر، في المستقبل، إذا لم يوقعوا على اتفاقهم، وبسرعة!".

قفزة بأسعار النفط

وعلى الصعيد الاقتصادي، تفاعلت أسواق الطاقة فورًا مع هذه التوترات، حيث سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعًا ملحوظًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 2.23% لتصل إلى 96.92 دولارًا للبرميل، بينما كسبت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 2.40% لتبلغ 102.46 دولارًا للبرميل.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.88%، رغم تسجيل مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.56%.

وفي اليابان، انزلق مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.62% وسط عمليات جني أرباح بعد تسجيله مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الخميس. كما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.88%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ مقارنة بإغلاق المؤشر الأخير.