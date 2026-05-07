إعلان

حملة إزالة واسعة بزاوية الكرادسة في الفيوم بعد عزل مسؤول محلي (صور)

كتب : حسين فتحي

06:16 م 07/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 3
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 6
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 4
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 8
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 4 (1)
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 7
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 22
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم
  • عرض 13 صورة
    وقف بناء خارج الحيز العمرانى بإحدى قرى الفيوم 2
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم 9
  • عرض 13 صورة
    وقف بناء خارج الحيز العمرانى بإحدى قرى الفيوم 3
  • عرض 13 صورة
    إزالة 3 حالات بناء مخالف باحدى قرى مركز الفيوم22

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم في إحباط 3 محاولات تعدٍ جسيمة على الطريق العام بمساحات واسعة، في خطوة تزامنت مع قرارات إدارية وقانونية حاسمة بحق مسؤولين مقصرين.

رصد مخالفات بناء على الطريق الدائري

رصدت وحدة المتابعة الميدانية، برئاسة سيد صلاح، 3 حالات تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة على الطريق الدائري، تمثلت في إقامة أسوار من البلوك الأبيض وأبواب حديدية بالمخالفة للقانون، على مساحات بلغت 180 و350 و700 متر مربع.

إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تحركت المعدات بالتنسيق مع قوات الشرطة وإدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، حيث جرى هدم الأسوار بالكامل وإزالة المخالفات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عزل رئيس القرية وإحالته للتحقيق

وكان محافظ الفيوم، الدكتور محمد هاني غنيم، قد قرر في وقت سابق عزل رئيس قرية زاوية الكرادسة وإحالته للتحقيق، على خلفية تكرار حالات التعدي داخل نطاق الوحدة المحلية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما اعتبرته المحافظة تقاعسًا في أداء الواجب الوظيفي.

إحالة مخالفة جديدة إلى النيابة العسكرية

وكشفت مصادر بديوان عام محافظة الفيوم أن المحافظ أحال، اليوم الخميس، واقعة تعدٍ جديدة جرى رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وفرق المتابعة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى النيابة العسكرية مباشرة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرارات المنظمة التي تعتبر التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال ساعات الحظر أو الإجازات جريمة تستوجب الردع الحاسم.

محافظ الفيوم: حماية الأراضي قضية أمن قومي

من جانبه، شدد محافظ الفيوم على أن حماية الأراضي الزراعية ليست مجرد مهمة إدارية، بل تمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي مخالفات أو تحركات مشبوهة.

وأضاف: «لا تهاون مع المتقاعسين، والتحرك الفوري في المهد هو الخيار الوحيد».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة تعديات قانون البناء زاوية الكرادسة محافظة الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
زووم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر
زووم

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
شئون عربية و دولية

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
بعد تأكيد 5 إصابات.. لماذا يختلف فيروس "هانتا" عن كورونا" ولا يمثل جائحة؟
شئون عربية و دولية

بعد تأكيد 5 إصابات.. لماذا يختلف فيروس "هانتا" عن كورونا" ولا يمثل جائحة؟
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
اقتصاد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر