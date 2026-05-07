لأول مرة بـ"صحة الإسكندرية".. جراحة تنقذ مصابًا من شلل إثر كسر عنقي - صور

أسعار تبدأ من 30 جنيهًا.. إقبال كبير على حلقة بيع الأسماك بطور سيناء (صور)

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم في إحباط 3 محاولات تعدٍ جسيمة على الطريق العام بمساحات واسعة، في خطوة تزامنت مع قرارات إدارية وقانونية حاسمة بحق مسؤولين مقصرين.

رصد مخالفات بناء على الطريق الدائري

رصدت وحدة المتابعة الميدانية، برئاسة سيد صلاح، 3 حالات تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة على الطريق الدائري، تمثلت في إقامة أسوار من البلوك الأبيض وأبواب حديدية بالمخالفة للقانون، على مساحات بلغت 180 و350 و700 متر مربع.

إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تحركت المعدات بالتنسيق مع قوات الشرطة وإدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، حيث جرى هدم الأسوار بالكامل وإزالة المخالفات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عزل رئيس القرية وإحالته للتحقيق

وكان محافظ الفيوم، الدكتور محمد هاني غنيم، قد قرر في وقت سابق عزل رئيس قرية زاوية الكرادسة وإحالته للتحقيق، على خلفية تكرار حالات التعدي داخل نطاق الوحدة المحلية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما اعتبرته المحافظة تقاعسًا في أداء الواجب الوظيفي.

إحالة مخالفة جديدة إلى النيابة العسكرية

وكشفت مصادر بديوان عام محافظة الفيوم أن المحافظ أحال، اليوم الخميس، واقعة تعدٍ جديدة جرى رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وفرق المتابعة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى النيابة العسكرية مباشرة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرارات المنظمة التي تعتبر التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال ساعات الحظر أو الإجازات جريمة تستوجب الردع الحاسم.

محافظ الفيوم: حماية الأراضي قضية أمن قومي

من جانبه، شدد محافظ الفيوم على أن حماية الأراضي الزراعية ليست مجرد مهمة إدارية، بل تمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي مخالفات أو تحركات مشبوهة.

وأضاف: «لا تهاون مع المتقاعسين، والتحرك الفوري في المهد هو الخيار الوحيد».