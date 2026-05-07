إعلان

توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف منذ انطلاق موسم الحصاد 2026 (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:13 م 07/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (2)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (1)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (4)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (7)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (6)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (5)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (8)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (11)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (9)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (10)
  • عرض 12 صورة
    توريد 89 ألف طن قمح ببني سويف (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة التوريد وتوفير التيسيرات اللازمة للمزارعين.

توريد أكثر من 89 ألف طن قمح

أوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم تجاوز 89 ألف طن، تم استلامها عبر مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد انتظام عمليات الاستلام، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد، وتحفيزهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

توجيهات المحافظ بتيسير الإجراءات

وأشار وكيل الوزارة إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة تقديم كافة التيسيرات المطلوبة خلال موسم التوريد، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين.

كما شدد المحافظ على سرعة صرف المستحقات المالية للموردين دون تأخير، مع توفير مناخ تنافسي يشجع على زيادة معدلات التوريد، خاصة في ظل السعر الذي حددته الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

حصاد 62 ألف فدان حتى الآن

من جانبه، أوضح محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 62 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة، والتي تبلغ 116 ألفًا و381 فدانًا، وذلك حتى 4 مايو الجاري.

وأشار إلى استمرار أعمال الحصاد والتوريد بمختلف القرى والمراكز، وسط متابعة ميدانية مستمرة من أجهزة الزراعة والوحدات المحلية ومديرية التموين.

متابعة مستمرة لمنظومة التوريد

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية متابعة انتظام العمل بمنظومة توريد القمح، وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول والتعامل الفوري مع أي معوقات خلال الموسم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف صوامع القمح حصاد القمح 2026 توريد القمح وزارة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
أخبار المحافظات

كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
نصائح طبية

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
رياضة محلية

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
"متحللة بالكامل".. العثور على جثة مجهولة الهوية في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

"متحللة بالكامل".. العثور على جثة مجهولة الهوية في كفر الشيخ
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
اقتصاد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر