تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة التوريد وتوفير التيسيرات اللازمة للمزارعين.

توريد أكثر من 89 ألف طن قمح

أوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم تجاوز 89 ألف طن، تم استلامها عبر مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد انتظام عمليات الاستلام، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد، وتحفيزهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

توجيهات المحافظ بتيسير الإجراءات

وأشار وكيل الوزارة إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة تقديم كافة التيسيرات المطلوبة خلال موسم التوريد، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين.

كما شدد المحافظ على سرعة صرف المستحقات المالية للموردين دون تأخير، مع توفير مناخ تنافسي يشجع على زيادة معدلات التوريد، خاصة في ظل السعر الذي حددته الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

حصاد 62 ألف فدان حتى الآن

من جانبه، أوضح محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 62 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة، والتي تبلغ 116 ألفًا و381 فدانًا، وذلك حتى 4 مايو الجاري.

وأشار إلى استمرار أعمال الحصاد والتوريد بمختلف القرى والمراكز، وسط متابعة ميدانية مستمرة من أجهزة الزراعة والوحدات المحلية ومديرية التموين.

متابعة مستمرة لمنظومة التوريد

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية متابعة انتظام العمل بمنظومة توريد القمح، وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول والتعامل الفوري مع أي معوقات خلال الموسم.