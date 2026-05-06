لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة داخل عربة قطار، في مدينة بني سويف أثناء رحلتها قادمة من محافظة أسوان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النقل والمواصلات، بوجود حالة وفاة داخل القطار أثناء مروره بنطاق مدينة بني سويف، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحالة.

تفاصيل الحالة

وبالفحص، تبين أن المتوفية تدعى "هـ. ع. ع."، تبلغ من العمر 66 عامًا، ومقيمة بمساكن السكة الحديد بمحافظة أسوان، حيث كانت في طريقها إلى القاهرة قبل أن توافيها المنية داخل القطار.

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.