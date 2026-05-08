تنطلق اليوم الجمعة 8 مايو أولى رحلات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، متجهة إلى المدينة المنورة، في إطار خطة زمنية منظمة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

ويغادر ضمن أول الأفواج نحو 840 حاجًا من محافظات الجيزة والغربية ودمياط والقليوبية والسويس، على أن تتوالى باقي الرحلات تباعًا حتى اكتمال تفويج جميع الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

استعدادات مكثفة وتوعية شاملة للحجاج

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالموسم، سواء من حيث الإجراءات اللوجستية أو ترتيبات السفر عبر المطارات المصرية.

وشهدت الفترة الماضية تكثيف لقاءات التوعية بين مشرفي البعثة والحجاج، لشرح التعليمات الخاصة بأداء المناسك، إلى جانب الإرشادات الصادرة من السلطات السعودية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

خطة زمنية دقيقة وتنسيق مع الجانب السعودي

أوضحت "الوزارة" أنه تم إعداد جدول تفويج دقيق للحجاج عبر مطارات القاهرة إلى كل من المدينة المنورة وجدة، يبدأ في 8 مايو ويستمر حتى 21 مايو موعد وصول آخر الأفواج.

ويذكر أنه يجري تنسيق مستمر مع الجانب السعودي لضمان جاهزية الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تخصيص 3 برامج مختلفة لتنظيم حج الجمعيات الأهلية هذا الموسم بما يتناسب مع احتياجات الحجاج.

اقرأ أيضًا:

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر

منذ أزمة 2016.. إيران ترسل حجاجًا إلى السعودية في تطور لافت لعودة العلاقات

انتهاء التفويج.. "السياحة": مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق الحج 2026