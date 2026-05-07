أصيب 8 أشخاص اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى تمناية، على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى تمناية، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عماد أبو السعود العطار، 48 عاماً، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، سلامة حسين بيومي، 58 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة، محمد محمود محمد محمود، 24 عاماً، بكدمات وسحجات، ماهر عمر خليل، 28 عاماً، بكدمة بالصدر، إسلام خالد فرج، 22 عاماً، بكدمة بالصدر، وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

كما أصيب كل من: إسماعيل محمد عوض سلطح، 45 عاماً، باشتباه كسر بالضلوع، محمد محمود محمد محمود، 31 عاماً، بكدمة بالساق اليمنى، عماد حمدي محمد عبد الدايم، 24 عاماً، بخلع بالكتف الأيمن، وجميعهم مقيمون بجناكليس.

نقل المصابين للمستشفى

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.